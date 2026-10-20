Richmond aprueba una resolución para restringir la divulgación del estatus de imigracion de residentes

Deborah Aguilera, Contributing Writer

El concejo municipal de Richmond aprobó una resolución el 28 de septiembre que dirige a la administración del alcalde Danny Avila de establecer una “política de confianza” para manejar como los empleados de la ciudad manejan información sobre inmigrantes y cómo colaboran con autoridades federales.

La Concejala Nicole Jones, del distrito noveno, introdujo la resolución, que trata de establecer límites sobre la involucración de la ciudad en temas de imigracion federales, y mantener confianza entre el gobierno y comunidades de inmigrantes, según la resolución.

La decisión viene en medio de preocupaciones sobre los efectos que el control de inmigracion tiene en residentes inmigrantes y si seguirán dispuestos a acceder servicios públicos o denunciar crímenes.

La ciudad de Richmond anunció más restricciones en acceso federal a cámaras automáticas que leen placas de carro, y que la policía de Richmond no trabaja con la agencia de Control de Imigracion y Aduanas. Avula anunció la semana pasada que la ciudad no renovará contrato con Flock, una compañía de cámaras de seguridad, pero que puede que firmen un contrato con otra compañía, según VPM.

Bajo la nueva resolución, la administración debe crear regulaciones formales antes del primero de enero de 2027, explicando cómo los empleados de la ciudad pueden manejar y divulgar información relacionada a estatus de inmigracion, con excepciones.

Secretaria de prensa para el alcalde, Mira Signer, escribió en un correo que la resolución implora que la administración cree una política para proteger a la información y seguridad de residentes. Explicó que la medida establecerá normas para asegurar que detalles personales de residentes no son compartidas con partidos no autorizados.

La resolución se enfoca en fortalecer la confianza en el gobierno local y animar a residentes a buscar el apoyo que necesitan sin temer consecuencias, según Signer.

“De la perspectiva de la administración, esta unidad representa una meta compartida de mejorar confianza, transparencia, y seguridad para todos los residentes de Richmond, en especial, comunidades de inmigrantes,” escribió Signer.

La resolución empezará el 19 de octubre, con la meta de proteger información personal de residentes.

El Concejal Andrew Breton escribió en un correo que esta agradezco que la resolución paso, aunque tuvo preocupaciones al inicio sobre atención indeseada hacia Richmond, de niveles más altos del gobierno.

“La Concejala Jones prioriza la participación de residentes, y resultado de esa participación nos da certidumbre que estamos haciendo lo correcto para los residentes de Richmond,” dijo Breton.

Elena Camacho organiza eventos para la organización New Virginia Majority, donde trabaja con comunidades de inmigrantes. Explicó que cuando están trabajando en política que específicamente afecta estas comunidades, insistió en la importancia de la confianza en la política, y honestidad entre el gobierno y los residentes.

“Esta resolución es una solución para proteger a residentes y su información, y no debe ser compartido con los demás,” escribió Camacho.

“Esto ha sido un paso gigante, pero tenemos que continuar,” dijo Camacho.