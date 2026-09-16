Cultivar y Celebrar: La Asociación de Estudiantes Latinos

Deborah Aguilera, Contributing Writer

La Asociación de Estudiantes Latinos (LSA, en Inglés) hace una mezcla de celebraciones culturales y oportunidades sociales por el campus.

Sea estudiantes buscando reconectarse con sus raíces, descubriendo nuevas perspectivas o simplemente buscando donde pertenecen, la organización ofrece una familia en el medio de la ciudad. .

Alessandra Caceres Mendoza ha sido miembro de LSA desde su primer año en VCU. Ahora está cumpliendo su último año, trabajando como co-presidenta de relaciones públicas donde supervisa las redes sociales, afiches, y eventos de la organización.

“Es mi casa fuera de casa,” dijo Caceres Mendoza.

Caceres Mendoza dijo que el propósito de LSA es crear una comunidad segura para todos. Aunque la organización fue creada para los estudiantes Latinos, aceptan estudiantes de cualquier etnicidad y raza.

LSA se mantiene ocupado durante el año, dijo Caceres Mendoza. Los miembros están muy involucrados con la organización, compitiendo en deportes juntos, organizando proyectos de servicio comunitario por Richmond, participando en carreras para caridades, viajando juntos, y yendo a eventos formales.

Fuera de sus eventos LSA tiene una programa de “Familias” para ayudar a formar conexiones. Separan a los miembros en grupos pequeños basados en sus intereses y pasatiempos. Los grupos son dirigidos por estudiantes mayores, o “padres”, y los estudiantes nuevos se convierten en “hijos”, lo que ayuda a crear una sistema de apoyo.

LSA está reuniendo a la comunidad de VCU para celebrar y representar el Mes de la Herencia Hispana. Para celebrar, el club está teniendo eventos, incluyendo una noche de Lotería con premios, una noche para hacer pupusas, una celebración del Día de los Muertos, y un potluck que tendrá platos de varios países Latinoamericanos.

La organización trabaja con otros grupos como la Sociedad para el avance de Hispanos e Indígenas en las Sciences, Avanzando Latinos con Motivación y Acción, Latinos y Hispanos para la Salud, y muchos más, de acuerdo a Cáceres Mendoza.

La estudiante Janelle Lapid se unió a LSA en la primavera, sin saber qué esperar. Encontró a la organización a través de eventos con FACT, un grupo de estudiantes filipino-estadounidenses. Aunque Lapid no es hispana, tuvo una experiencia muy positiva con LSA, diciendo que su parte favorita fue la oportunidad de unirse a una familia. Lapid dijo que inicialmente se sintió nerviosa pero la organización la ayudó a sentirse cómoda. Sus compañeros la aceptaron con brazos abiertos, creando un ambiente inclusivo.

“Tu raza, tu etnicidad, no importa en LSA,” dijo Lapid.

Lapid dijo que la energía de la organización la sorprendió.. “Todos aman a su cultura y se aceptan mutuamente,” dijo Lapid.

No parece haber un momento aburrido en LSA, de acuerdo a Lapid. La organización ha demostrado un balance entre competición, orgullo, y pura diversión.

Para Kenyaz Rajabi, uniéndose a LSA empezó como una búsqueda de visibilidad y representación. Entre la organización, descubrió una comunidad de compañeros que comparten su cultura y experiencias.

Su comprensión de cultura viene de su infancia y raíces familiares. La música que escucha, la comida que come, y los valores que tiene, todos son una refleccion del ambiente en que creció.

The “Es mi orgullo, mi identidad, mi familia,” dijo Rajabi, explicando cómo su herencia afecta su vida día a día.

Rajabi cree que es increíblemente importante amplificar voces y logros que muchas veces se ignoran. Espera que el mes de la Herencia Hispana sirva como una plataforma para enfatizar los logros de la comunidad y todas las contribuciones que hacen. Siente que los éxitos de la comunidad son minimizados e ignorados.

Mirando al final del año, Rajabi imagina que el alcance de LSA crecerá. Espera que la organización se involucre más con la comunidad de Richmond y que siga animando a estudiantes de todas partes a unirse al grupo, asegurándose que todos en busca de conexión se sienten bienvenidos.