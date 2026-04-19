Comunidades en Richmond elevan preocupaciones sobre el cáncer mientras que Trump reduce regulaciones 

Sal Orlando, Editor Adjunto de Noticias

El gobierno de Trump cambió recientemente las normas federales sobre contaminantes carcinogénicos, lo que ha añadido más riesgo al área de Richmond — una área que Propublica designó como un foco para riesgos elevados de cáncer de parte del óxido de etileno.

Richmond tiene dos instalaciones de esterilización médica a menos de seis millas de la otra que usan óxido de etileno, lo que hace la ciudad más vulnerable a riesgos elevados de cáncer según VPM. La Unión de Científicos Preocupados Comprometidos identificó la instalación de Servicios de Esterilización de Virginia en el este del condado de Henrico como un contribuyente a los riesgos elevados de cáncer en el área.

La instalación se encuentra a menos de 10 millas de la Red de Salud del Centro de Virginia/Salud Misericordia de Bon Secours, otra instalación de esterilización.

El óxido de etileno es un gas sin color que se usa para esterilizar equipamiento médico y es carcinogénico para los humanos, según la Agencia de Protección del Ambiente (EPA en inglés). Las personas que son expuestas al óxido de etileno tienen riesgos aumentados del linfoma y la leucemia.

Luz y Poder Intra-Fe de Virginia (VIPL en inglés) es una organización sin fines de lucro con la misión de unir comunidades de fe para adelantar la justicia climática y ambiental, según su sitio web. El gerente de comunicaciones en VIPL Connor Eppley dijo que las instalaciones “forman un diagrama de Venn” sobre VCU.

“No solamente es por el este de Henrico, aunque ellos están recibiendo la peor parte del, sino esto también está exponiendo a estudiantes de VCU,” dijo Eppley.

Eppley explicó que la regla previa era una respuesta a un estudio del EPA que identificó que el óxido de etileno es 60 veces más carcinogénico de lo que se pensaba previamente.

“Ellos pasaron a establecer reglas para usar tecnología existente que limitará las emisiones de estas instalaciones de esterilización médica y otras instalaciones que usen óxido de etileno,” dijo Eppley.

La administración de Biden fortaleció las regulaciones de estándares federales para la contaminación de óxido de etileno de instalaciones de esterilización en el 2024. Las restricciones redujeron las emisiones de óxido de etileno por más de 90% y redujeron el riesgo de cáncer por 92% según el Centro Sureño para la Ley Ambiental (SELC en inglés).

La administración de Trump le dio a ciertas instalaciones que emiten óxido de etileno — entre ellas Servicios de Esterilización de Virginia — un tiempo de exención de dos años más allá de las fechas límite originales según la proclamación del presidente.

Eppley dijo que el VIPL quiere asegurarse de que requieran que las instalaciones que emiten óxido de etileno usen tecnología existente que le pone límite a las emisiones y la exposición de la sustancia química.

“La administración de Trump le había dado dispensas del EPA a instalaciones a través del país por hasta dos años, y ahí fue cuando fuimos provocados, y nos empezamos a involucrar con ello,” dijo Eppley. “Nuestra pedida ahora mismo es que estas instalaciones usen la tecnología que ya existe que limitan las emisiones y la exposición al óxido de etileno, porque ya está allá fuera.”

Eppley dijo que varias instalaciones ya están usando tecnología para limitar la exposición al óxido de etileno y que el EPA no ha proveído una razón por cual las instalaciones no puedan usar la tecnología.

VIPL colaboró con SELC para registrar una demanda contra el EPA, luchando contra el uso de exenciones presidenciales de la administración de Trump.

“Presentamos una demanda que básicamente decía que las exenciones presidenciales de la regla del 2024 se ofrecieron fuera de la autoridad estatutaria que se le concede al presidente para exentar instalaciones bajo la Ley de Aire Limpio,” dijo la abogada adjunta de SELC, Marissa Land. “Esta es una declaración ultra vires que el presidente actuó fuera de la autoridad que se le concede.”

Land dijo que la tecnología para cumplir con la regla del 2024 es accesible a las instalaciones que emiten óxido de etileno, según los registros, y que no ha habido evidencia que demuestre dificultad con instalarla.

“Esa fue la premisa de las exenciones presidenciales, que no hay comerciantes disponibles o que causaría cierres de estas instalaciones — pero simplemente no hemos visto evidencia o pruebas o datos que substancien esas declaraciones,” dijo Land.

Los Servicios de Esterilización de Virginia está en el distrito de Varina en Henrico, cual es una región predominantemente Afroamericana e Hispana, según el Censo de EE.UU.

El profesor adjunto de estudios regionales y urbanos de VCU, Damian Pitt, relaciona la situación a los conceptos dobles de injusticia ambiental y racismo ambiental.

“La injusticia ambiental es el fenómeno por cual los niveles aumentados de exposición a la contaminación tienen correlato con niveles reducidos de varias características socio-económicas, tal como el ingreso, educación, posesión de casas, cosas de esa índole,” dijo Pitt. “El racismo ambiental lo ata específicamente a la raza, diciendo que los niveles aumentados de exclusión y exposición a la contaminación tienen correlato con poblaciones de color más grandes.”

Pitt dijo que normalmente las administraciones demócratas apoyan los esfuerzos para reducir la cantidad de contaminación del aire permitida, mientras que las administraciones republicanas tienden a aumentarla.

“Lo que no está haciendo ahora mismo la administración de Trump en cuanto a aumentar la cantidad de contaminación del aire permitida no es inesperado dadas las tendencias que mencioné,” dijo Pitt. “Pero al punto que lo están haciendo, y el tipo de tasa agresiva con la cual están tratando de cambiar estas regulaciones para permitir más contaminación del aire, es un poco más allá de lo que hemos visto en administraciones republicanas del pasado.”

Pitt dijo que cree que la administración de Trump trata de reducir la carga regulatoria en las industrias para promover el desarrollo económico, mientras que Biden trata de asumir estándares estrictos para priorizar la salud pública y la protección ambiental.

Pitt cree que la ciudad de Richmond puede usar sus autoridades de zonificación para restringir la ubicación de ciertas instalaciones de óxido de etileno. Añadió que el Departamento de Calidad Ambiental, el que expide permisos para las instalaciones de esterilización, puede decidir cuán astringente será su abordaje al expedirlos.

La residente de Varina Demetria Dixon dijo que cuando primero se mudo a Varina con su pareja Ted, él sufría de episodios con su asma y respiración del óxido de etileno, pero cuando se iba para el trabajo estaba bien.

“Este óxido de etileno es muy temeroso con los aparatos quirúrgicos, porque en primer lugar, tengo un desfibrilador que está en mi cuerpo y se que ha sido esterilizado con eso, óxido de etileno. Estoy muy preocupada ahora,” dijo Demetria.

Demetria y Ted Dixon compraron un hogar en Varina para que fuera su “hogar de fin de vida.” Ted dijo que, con todo lo que está pasando en el mundo, no siente que haya cualquier lugar para “empacar las cosas y mudarse a él.”

“No creo que muchas personas puedan costear otra pieza de propiedad ahora mismo, otra casa. No estaremos sin hogar gracias a esto,” dijo Ted.

El residente de Varina Ben Yakubov dijo que siempre ha conocido a Varina como un “lugar donde no siempre se manejan con el mejor cuidado los problemas como este.” Otra residente de Varina, Savannah Davis, dijo que no estaba consciente previamente de que vivía en una región con riesgo de cáncer aumentado y estaba decepcionada, pero no sorprendida.

“No estaba consciente [de las emisiones de óxido de etileno en Varina] ni consciente de esta instalación [Servicios de Esterilización de Virginia], pero acabo de buscar cuán lejos está de mi casa y está a exactamente tres millas. Es perturbador,” dijo Davis.

Traducido por Heciel Nieves Bonilla.