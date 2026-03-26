El sistema de alcantarillado de Richmond se enfrenta a un futuro incierto de financiación

Heciel Nieves Bonilla, Editor de Noticias

El plan para fortalecer el sistema de aguas de Richmond podría recibir $50 millones de dólares en fondos estatales durante el siguiente año. Sin embargo, un aumento a las tasas de servicios en el plan de presupuesto del alcalde Danny Avula indica que se necesitan más fondos para las necesidades infraestructurales de la ciudad.

Los fondos estatales se dirigirán a apoyar al proyecto para el control del desbordamiento de alcantarillado combinado de Richmond, y forma parte del siguiente presupuesto de Virgina que se finalizará durante una sesión especial legislativa que empieza el 23 de abril.

El proyecto de alcantarillado que quieren financiar los legisladores es uno de varios mejoramientos al sistema de aguas en el plan pasado para mejoras de capital de la ciudad, el cual cubrió los años fiscales 2022 al 2026.

Este se trata de construir estructuras para desviar el agua durante eventos de toma alta de aguas y de mejorar la capacidad de la planta para el tratamiento de aguas residuales — una instalación en el sur de la ciudad.

La encargada de información pública del departamento de servicios públicos (DPU en inglés), Rhonda Johnson, dijo que los fondos estatales propuestos apoyan específicamente al diseño y la construcción de la Instalación de Tasa Alta de Desinfección en Shockoe: el punto más grande del proyecto y un elemento clave de manejar la contaminación en el Rio James.

Los $50 millones para continuar el proyecto son menos que los $80 millones para varios proyectos de infraestructura de aguas que pidió Avula el año pasado en una carta al gobernador previo Glenn Youngkin, en cual declaró que más fondos estatales minimizaría la necesidad de subirle la tasa de servicios públicos a los residentes de Richmond.

Avula le presentó el plan de presupuesto entero para el año entrante al ayuntamiento de Richmond el 11 de marzo. El plan incluye un aumento total de $13.84 a la tasa de servicios públicos por residencia según Axios.

También se espera que los gastos estimados para el departamento de Obras Públicas aumenten por un 20%, de $505 millones este año fiscal a $605 millones en el año fiscal 2027, según un documento de una sesión laboral del ayuntamiento.

El ayuntamiento ahora debe discutir y aprobar el presupuesto, y revisará el documento de 585 páginas durante la primavera.

El profesor de ciencias políticas de Randolph Macon y presentador del pódcast “RVA’s Got Issues” Richard Meagher dijo que el presupuesto planificado para 2027 en su totalidad no revela cambios grandes en financiamiento en cualquier dirección, pero si aplica cambios incrementales a varios programas. Dijo que los aumentos en la tasa de servicios públicos sigue un patrón que se ve en muchas otras localidades.

“No trato de decir que hay algo siniestro sobre eso,” dijo Meagher. “Solo es un gasto que aumenta. ¿Cómo recaudamos más dinero para cubrir esos gastos si no vamos a aumentar los impuestos? ¿Qué no es un impuesto, sino algo que todos pagan hacia el presupuesto? Las tasas de servicios públicos.”

La major parte de los residentes de la ciudad y muchos en los condados del área se quedaron sin agua potable por casi una semana el enero del 2025, tras que un apagón durante una tormenta de nieve inundó la planta principal para el tratamiento de aguas en Richmond y apagó su sistema informático, según un reportaje previo del CT.

La ciudad ha actuado para prevenir una ocurrencia similar en la planta principal al mejorar su equipaje y a través de cambios organizativos, incluyendo haber despedido la directora previa de DPU, April Bingham, según VPM.

Meagher mencionó que las mejoras a la infraestructura en general no parecen estar entre los enfoques más grandes del presupuesto ni de las comunicaciones de la oficina del alcalde. También dijo que el tipo de inversiones que se necesitan para garantizar el futuro del sistema de aguas podrían estar más allá del alcance de la ciudad.

“Es una inversión de cientos de millones de dólares, y eso solo puede venir del estado,” dijo Meagher. “Ese es el argumento que ha hecho la ciudad por años, osea es útil que parece haber una administración simpática. No le van a dar todo lo que quiere, pero si el presupuesto va como creemos que irá, habrá una cantidad de dinero este año para ayudar con esa infraestructura.”

La delegada Rae Cousins, D-Richmond, declaró en un correo electrónico que fue un placer votar a favor de los fondos para el proyecto para el control de desbordamiento de alcantarillado.

“Esta distribución de $50 millones se añade a los $100 millones que otorgó el estado en los años fiscales 2025-26, y demuestra nuestro compromiso compartido para proteger nuestras vías navegables, actualizar la infraestructura envejecida, y servir al pueblo de Richmond,” declaró Cousins.