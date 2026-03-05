Instalación no confirmada de ICE en Chesterfield preocupa a residentes

Sapphira Mohammed, Correctora

El pueblo está reaccionando a alegados planes de parte de la Agencia de Inmigracion y Aduanas de los EE.UU. (ICE en inglés) de alquilar un edificio para operaciones expandidas en el condado de Chesterfield cerca de varios vecindarios de minorías y de instituciones de educación terciaria.

La búsqueda de ICE para un sector de oficinas en la área de Richmond ha sido de conocimiento público desde septiembre, pero no se había identificado la ubicación exacta hasta un artículo el 10 de febrero por WIRED que reveló lugares planificados a nivel nacional, que consiguieron de registros federales.

Según los registros que consiguió WIRED, la agencia piensa alquilar ‘The Moorefield,’ una serie de complejos de oficinas ubicado en 808 Moorefield Park Dr.

SFpartners, la compañía que posee los edificios Moorefield I, II, y III, dijo que eso no era cierto en una llamada por teléfono con The Commonwealth Times. Se negaron a elaborarlo.

The Moorefield está en la misma calle que la Escuela de Ayudantes de Enfermería en Virginia, quienes dijeron que no tenían idea que ICE planificaba alquilar oficinas cerca de ellos. Brightpoint, una universidad comunitaria en la zona de Midlothian, también dijo que no sabía de los planes. Ambas escuelas se negaron a dar más comentarios sobre el tema.

La oficina del Sistema de Universidades Comunitarias en Virginia, la cual se encuentra a cuatro minutos manejando de los edificios, también de negó a un pedido para comentarios de parte del CT.

El maestro de artes en la escuela secundaria Thomas Dale y educador de Brightpoint, Les Harper, dijo que mientras cree que la escuela secundaria no dejaría entrar a ICE por sus puertas, estaría decepcionado con el condado si fueran a construir una instalación en el área. Nacido y criado en Chesterfield, Harper aboga por las personas que protestan contra la instalación potencial.

“Estás viendo las cosas que han pasado con las balaceras — simplemente es despreciable,” dijo Harper. “Es terrible e innecesario. Las personas que se están deportando, si eres alguien quien creyó que solo sería lo peor de lo peor que iban a deportar, eso ciertamente no ha sido el caso. Se está distorsionando hacia algo reminiscence de las fuerzas policíacas del pasado.”

La población del condado de Chesterfield fue estimada a ser 46.6% de color y 12.6% hispana o latina en el 2024, según la Oficina del Censo de los EE.UU. En el 2023, los residentes nacidos en el extranjero formaron un 9.37% de la población según Data USA.

El YouTuber y estadounidense de primera generación Saji Sharma se mudo a Richmond el 2021 para estudiar mercadeo de empresas en VCU. Su hermano menor, un estudiante de primer año en VCU, le expresó a Sharma sus miedos sobre ICE.

“Estábamos en el auto y el como que mostraba indicios de preocupación, tal como ‘¿nos mudaremos en algún punto? ¿Tendremos que irnos del país?’ Recuerdo tener que decirle, ‘Digo, sabes que está mal, pero no somos inmigrantes necesariamente, no tenemos que estar así de preocupados.’ Pero escuchar que ICE alquilará un espacio cerca de nosotros, eso es muy temeroso,” dijo Sharma.

Esta noticia también llega tras que la instalación planificada de ICE en el condado de Hanover fuera cancelada a finales de enero por la empresa canadiense que es dueña del espacio, según CBS 6. La junta de supervisores del condado de Hanover ya se oponía a la instalación que en ese entonces se planificaba, ya que le hubiese puesto presión fiscal al condado y que hubiese “puesto exigencias no planificadas a los servicios del condado, incluso a la seguridad pública.”

El estudiante de postgrado Eduardo Zelaya es el director de coordinación en Virginia de We Are CASA, una organización nacional que aboga por las familias de bajo ingreso e inmigrantes. Dijo que el plan de ICE de alquilar en Chesterfield perturba la confianza y aumenta la incertidumbre hacia el gobierno.

“No están dando el ejemplo del sueño americano del cual todos soñamos antes de que viniéramos a este país,” dijo Zelaya. “Eso no representa a América.”

Un estudiante de psicología de tercer año en la Universidad de Virginia y residente de Chesterfield de toda la vida, quien le gustaría mantenerse anónimo, dijo que el que se involucre ICE podría agitar a su aspecto favorito del área de Richmond — la hospitalidad y el ambiente acogedor de la comunidad.

“Pienso que precisamente sería un caos si en realidad vinieran, y que no producirían nada bueno al entrar a la área de Chesterfield,” dijeron ellos.

El condado de Chesterfield se negó a un pedido para comentarios de parte del CT en cuanto a ICE, y no encontró comunicaciones entre ICE y los administradores del condado pedidos en una petición con la Ley de Libertad de Información (FOIA en inglés).

Traducido por Heciel Nieves Bonilla.