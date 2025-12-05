GRTC toma el siguiente paso hacia su nueva estación de transferencia 

Representación de la estación de transferencia nueva en el centro de la ciudad cortesía de GRTC.

La agencia local de transito, Greater Richmond Transit Company, y la Ciudad de Richmond han oficialmente empezado su búsqueda por un constructor para su anticipada estación de transferencia nueva en el centro de la ciudad.

El centro será el lugar del antiguo Edificio de Seguridad Pública del municipio, al centro de la ciudad en 10th Street. Unirá las rutas más usadas este-oeste en la ciudad y también se conectará con la nueva línea norte-sur del autobús de tránsito rápido, GRTC Pulse, según un comunicado de prensa de la ciudad.

El centro de transferencia proporcionará servicios aumentados a pasajeros, y operaciones mejoradas, al construir un centro de transferencia de 10 plataformas y una sobre-construcción privada de uso mixto encima de él con viviendas, tiendas al menudeo y otros negocios.

La portavoz de GRTC, Ashley Potter, dijo que la máxima prioridad de la nueva estación de transferencia es un área de espera mejorada para pasajeros. La plaza central de transferencias actual (Downtown Transfer Station en inglés), la estación de transferencia más grande en la red, se encuentra entre 8th Street y 9th Street, cerca a la propiedad donde estará localizado el nuevo centro.

“Ahora, lo que tenemos ahi esta funcionando genial,” dijo Potter. “Tenemos algunas paradas de autobús con techos sobre ellas. Sin embargo, muchas personas aún se quedan parados en los elementos, ya sea la lluvia o la nieve. Esto estará cubierto enteramente, osea ofrecerá mucha más protección de los elementos.”

El GRTC, junto a la Autoridad de Desarrollo Económico de la Ciudad de Richmond, lanzó un Pedido de Cualificaciones para el diseño y la entrega del nuevo centro de Transferencias al centro de la ciudad a finales de noviembre. Las respuestas al pedido de cotización se deben entregar para el final de enero, y la selección negociación final para el constructor ha de concluir para el fin del 2026.

Después del pedido de cotización, el siguiente paso será un Pedido para Propuestas del constructor seleccionado, dijo Potter.

“Este es un proyecto enorme, no solo para el tránsito, sino para el desarrollo en esa área y en la área centro y para la ciudad en general,” dijo Potter. “Osea estamos súper emocionados de ser parte de eso y estamos súper emocionados simplemente de crear un espacio de espera más accesible y digno para nuestros pasajeros.”

Los equipos de desarrollo urbanístico deben ser cualificados y financieramente capaces de crear la facilidad y la sobre-construcción privada, según el pedido de cotización. Fondos públicos para el “componente de transporte” está asegurado o avianca hacia la aprobación, y hay herramientas adicionales de financiamiento para apoyar la construcción de uso mixto, según la comunicación de prensa.

“Este proyecto representa el tipo de inversión audaz y orientada hacia el futuro que ayuda a que Richmond crezca justamente y sosteniblemente,” dijo el alcalde Danny Avula en la comunicación de prensa. “Al fortalecer nuestro sistema de transporte público y activar un lugar crítico en el centro de la ciudad con espacio nuevo público, de viviendas y de tiendas al menudeo, preparamos el camino para un Richmond más conectado, innovador, y enfocado en las personas.”

Los residentes de Richmond han podido viajar en autobuses de GRTC de gratis desde la pandemia de COVID-19 en 2020. El GRTC ha asegurado fondos para operar sin tarifa hasta fin de julio del 2026, pero ahora piden fondos alternos tras que acabó su contrato con VCU el verano pasado, según un reportaje previo del CT.

GRTC recauda fondos a través de su programa de Colaboración para Acceso al Tránsito (TAP en inglés), lanzado en 2023, para continuar el programa “Zero Fare” — TAP aspira a recaudar $2 millones de la comunidad de los $6.8 millones anuales que toma operar sin tarifas, según el GRTC. Gran parte de los pasajeros del GRTC son de bajo ingreso, y los autobuses proveen transportación esencial a trabajos, asistencia médica, y tiendas de comestibles.

Potter dijo que la meta es que los residentes de Richmond puedan contar en los viajes libres de impuestos, y podrán hacerlo mientras que GRTC continúe identificando fuentes de financiamiento al seguir adelante.

“Cada día, cada día de veras, trabajamos en pos de estas metas de recaudación, pero simplemente mirando otras fuentes de financiamiento en la comunidad para ver si podemos mantener y sostener ese esfuerzo,” dijo Potter.

Miriam Green, una estudiante de enfermería en la Universidad Comunitaria Reynolds, dijo que toma el autobús tres veces a la semana. Dijo que, mientras es importante tener un espacio para que los pasajeros se mantengan fuera de los elementos, autobuses más frecuentes sería una mejoría más grande.

“El autobús que uso ahora vino como cada 15 minutos, pero muchos autobuses están disponibles cada 40 minutos, cada hora,” dijo Green. “Es demasiado tiempo de esperar. Siento que estoy perdiendo demasiado tiempo que puedo usar para estudiar, o para hacer otras cosas.”

