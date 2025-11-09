Líderes de Richmond y estatales actuan para aliviar la interrupción de SNAP

Un trabajador reabastece los estantes en el Ram Pantry de VCU, el cual tiene como objetivo abordar la inseguridad alimentaria entre estudiantes, el 30 de octubre. Foto por Bri Stevens.

Heciel Nieves Bonilla, Assistant News Editor

Políticos y organizaciones de ayuda alimentaria en la región de Richmond están actuando para prevenir el hambre tras el fin de los fondos de SNAP, también conocidos como cupones, a nivel federal.

La pausa en fondos es resultado de un cierre gubernamental continuo, el cual ahora es el más largo en la historia de los EE.UU, y el cual continuará a pesar de resoluciones legales declarando ilegal el congelamiento del servicio.

¿Que es SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) provee un estipendio mensual a familias de bajo ingreso para poder comprar comidas saludables. Alrededor de 41.7 millones de americanos participaron en SNAP en 2024, recibiendo un promedio de $187.20 por partícipe por mes, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Alrededor de 828.000 residentes de Virginia dependen de beneficios de SNAP para parte de o toda su comida a partir de 2024, según USA Facts. En septiembre de 2025 esto incluyo a 38,492 residentes de Richmond, 37,236 en Henrico y 31,305 en Chesterfield, según el Departamento de Seguros Sociales de Virginia.

Aplican requerimientos de trabajo estrictos y límites de ingreso para la mayoría que se registran — actualmente un individuo en hogar unipersonal que puede trabajar debe ganar menos de $1.255 al mes para mantener sus beneficios.

Dinero para alimentos atrapado en un limbo federal

A SNAP lo financia el Departamento de Agricultura, el cual en turno se ve afectado por la pausa en fondos que ocurre cuando un cierre de gobierno previene que un presupuesto nuevo, o una ‘Resolución Continua’ para un presupuesto actual, pase el congreso estadounidense. El cierre actual se causó cuando el senado no logro pasar una resolución, según un reporte previo del Commonwealth Times.

Los demócratas propusieron una ley de presupuesto que extendiera los gastos de asistencia médica bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA en inglés) y le diera reversa a los cortes a Medicaid. Los republicanos trataron de pasar un plan de presupuesto a corto plazo de siete semanas. Un mes después, no han llegado a ningún acuerdo.

El viernes pasado un juez federal ordenó que la administración de Trump continuará a financiar a SNAP a nivel federal, justo después que otro juez federal encontró ilegal la pausa en el servicio, según el New York Times.

Desde entonces, la Casa Blanca ha dicho que los americanos recibirán beneficios parciales de SNAP como respuesta a estas órdenes, a pesar de las declaraciones de Trump de lo contrario, según Politico.

Youngkin y Avula actúan para mantener el SNAP

El gobernador de Virginia Glenn Younkin anunció un estado de emergencia en Virginia en octubre que permite a su administración usar fondos de emergencia para mantener abierto durante noviembre, ya que se acabaron los fondos federales después de Halloween.

Youngkin anunció el 28 de octubre que el apoyo del estado se llamará Asistencia Nutricional de Emergencia de Virginia (VENA en inglés) y se distribuirá semanalmente, con $145 millones para cubrir el mes de noviembre, según VPM.

Durante una conferencia de prensa el 29 de octubre, el alcalde de Richmond Danny Avula anunció que Richmond, Henrico, y Chesterfield contribuirán más de $200.000 al banco de alimentos de Virginia central, Feed More. Después, en un comunicado de prensa, la oficina del alcalde le pidió a residentes de Richmond que donen dinero, tiempo o comida a Feed More para ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria.

Organizaciones locales como Feed More y RVA Community Fridges se esfuerzan regularmente para atender a la inseguridad alimentaria junto a los esfuerzos de la ciudad, igual con y sin apoyo estatal, según un reporte reciente del CT.

El portavoz para Feed More Rodrigo Arriaza le dijo al CT que su organización “ha visto un aumento en necesidad de aproximadamente 12%” en su área de servicio. Feed More no espera que el plan VENA del gobernador compensará enteramente la necesidad que causan los cortes.

“Además de trabajar con agencias estatales, Feed More está en coordinación profunda con nuestros colaboradores gubernamentales locales en Chesterfield, Henrico, Hanover y la ciudad de Richmond para asignar fondos de emergencia hacia compras de comida adicionales y para apoyar a la distribución para poder cumplir con la necesidad creciente de asistencia alimentaria,” dijo Arriaza.

Feed More provee una herramienta para residentes del área para encontrar despensas de comida cercanas al igual que sus horarios, llamada ‘Agency Locator.’

Arriaza también anima al lector a que visite el sitio web de 211Virginia para otras necesidades de recursos de emergencia.

Líderes en Richmond atribuyen la hambre a las corporaciones y a condiciones pobres

El delegado Michael Jones, D-Richmond, abordó el uso de SNAP de sus electores durante un evento presentado por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color en VCU (VCU NAACP en ingles) el 29 de octubre. Culpo a las corporaciones grandes por la precariedad económica que lleva a la gente a necesitar asistencia alimentaria.

“El 60% de la gente en SNAP tiene trabajo,” dijo Jones. “Y trabajan para compañías que se benefician de que tengamos trabajo y gastemos dinero… ¿Porque Walmart no está pagando un sueldo que alcance para vivir para que sus empleados no tengan que estar en SNAP? Esas son las preguntas que no se están preguntando.”

Jones cuestionó la idea de que el uso amplio de SNAP se caracteriza por gente reacias a trabajar, o buscando limosna.

“Nadie se despierta en la mañana diciendo ‘yo quiero ir a la cárcel, quiero que me encarcelen por asalto, quiero ser pobre, quiero ser prostituto/a, vender crack, lo que sea,’” dijo Jones. “Nadie hace eso. Pero nuestra sociedad capitalista y una gente rica y avara en verdad hacen imposible que vivan los americanos.”

La alguacil de Richmond Antoinette Irving dijo que con frecuencia interactúa con varios de nuestros residentes más pobres a través de su trabajo: personas que están encarceladas, sin techo o en crisis de salud mental, al igual que sus familias.

Señaló a la distribución de alimentos mensual de su departamento como un ejemplo de cómo ese departamento ayuda a aliviar la inseguridad alimentaria.

“No es tanto nosotros saber cuántas personas en realidad están en el programa de SNAP,” dijo Irving. “Con lo que lidiamos es asegurarnos de que los individuos en nuestra comunidad — ya sea en Richmond, Chesterfield, Henrico, Hanover, donde sea — que las personas estén bien nutridas y que tengan la comida que necesitan.”

Irving noto que algunos residentes de Richmond, como ancianos y familiares de personas encarceladas, viven sin fuentes de ingreso clave a cual el departamento trata de atender, así como a través de sus colectas de alimentos cada cuarto sábado. Dijo que la meta de estas iniciativas es asegurarse de que las personas puedan estar ‘bien nutridas y que puedan tener un buen dia’, sin importar si están en SNAP o no.

“Sabemos que si individuos no tienen el programa de SNAP, o no tienen el beneficio de estar alimentado, entonces eso aumentará la cantidad de actividad criminal, porque si no tienes, entonces vas a ir a obtenerlo,” dijo Irving. “Porque sabes que tienes que manejar tu vida de la mejor forma que puedas, y es desafortunado que muchas personas recurren a diferentes actividades, ya sean criminal o de mal comportamiento, para poder alimentar a sus familias.”

