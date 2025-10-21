Ex-delegado Jay Jones y el Fiscal General actual se dieron la mano en su primer, y probablemente único, debate en la Universidad de Richmond el Jueves. Foto cortesía de Mike Kropf/Richmond TImes-Dispatch.

Sal Orlando, Escritor de Plantilla

El Fiscal General incumbente, el Republicano Jason Miyares, y el ex-delegado Demócrata Jay Jones combatieron en su primer y probablemente único debate para ser el fiscal primario de Virginia el jueves pasado.

El debate — presentado en la Universidad de Richmond — agarró más atención de los votantes tras la filtración de unos mensajes de texto de 2022 en cuál Jones rumio el hipotético de asesinar al presidente de la Cámara de Delegados en ese entonces, Todd Gilbert.

Miyares criticó repetidamente a Jones en cuanto a sus escándalos

Cada candidato recibió una lista de temas posibles antes del debate del cual se les preguntaría, pero no las preguntas específicas. Los dos concordaron en no interrumpir al otro.

Miyares empezó a relatar su labor como Fiscal General, en particular su enfoque en enjuiciar agresivamente a los delincuentes violentos y los traficantes de fentanilo — y después cambió su atención al criticar a Jones por sus escándalos recientes y su inexperiencia.

“Nunca ha enjuiciado [a nadie] ni un día en su vida,” dijo Miyares.

Jones empezó al declarar su enfoque en “poner primero a Virginia.” Se disculpó por los mensajes de texto que envió en relación a Gilbert y dijo que será responsable ante sus errores.

“Me disculpo ante el presidente de la Cámara Gilbert, me disculpo ante su familia, me disculpo ante mi familia, y me disculpo ante cada residente de Virginia,” dijo Jones.

Miyares dijo que si Jones en verdad lamentara lo que hizo, ya no se postularía para el puesto. El Fiscal General incumbente criticó repetidamente a Jones por su escándalo de mensajes de texto, al igual que otro escándalo sobre su condena, y servicio comunitario, que cumplio por manejar a 64 millas por hora mas alla del limite de velocidad en la interestatal I-64 en 2022.

Jones criticó a Miyares por trabajar junto a Trump

Jones movió la conversación hacia que Miyares no le ha hecho frente al Presidente Donald Trump, marcando al Fiscal General como un “vocero para Trump.”

“Esta campaña y lo que está en juego en esta campaña está muy claro en cuanto a si quieres que alguien haga lo que dice Donald Trump o no,” dijo Jones.

A Miyares le preguntaron cómo protegería a las escuelas de Virginia de la influencia política en Washington, D.C. tras la presión que ha puesto la administración de Trump sobre la Universidad de Virginia para que firme un compacto que alineará a la universidad con su política.

“Nuestras escuelas, bajo nuestro liderazgo, han sido protegidas y defendidas vigorosamente, y siempre lo serán, porque yo soy producto de las universidades y la educación K-12 de Virginia,” dijo Miyares. “Nuestro sistema de educación terciaria de hecho es la perla más preciada de la mancomunidad [de Virginia].”

Miyares dijo repetidamente que si Jones quería pelear con Washington, debió haberse postulado para el Congreso en vez.

Desacuerdos en cuanto a la energía limpia

Miyares y Jones atacaron uno al otro sobre sus políticas de energía.

Jones ha sido un crítico vocal de Dominion Energy, la compañía de energía más grande de Virginia — y su mayor contaminador y benefactor político. Ganó su primaria sin el apoyo de Dominion, sino con el de Clean Virginia, un comité de acción política que financia a candidatos que juran no aceptar dinero de Dominion.

Miyares criticó a Jones por su apoyo a los proyectos de parques eólicos en el mar en Virginia, y declaró que el impacto ambiental de Virginia queda igual que hace 15 años.

“[Jones] vota a favor del 100% de los proyectos de turbinas eólicas en el mar en Virginia, $10 mil millones gracias a los pagantes de tarifa y a los que pagan impuestos,” dijo Miyares.

Jones argumentó que el ambiente está bajo amenaza y que aire limpio y agua limpia deben tener prioridad para ser protegidos. Dijo que a Dominion se le debe hacer responsable.

“Yo me asegurare de que tenemos un ambiente limpio, de que hacemos responsables a estas corporaciones contaminadoras y de que bajamos los costos aquí para residentes de Virginia que están sintiendo la presión,” dijo Jones.

Jones señala a qué Dominion Energy es el donante mayor a la campana de Miyares — lo cual es cierto, además de la Asociación Republicana de Fiscales Generales.

Miyares dijo que Jones ‘no es apto’ para dirigir la seguridad pública.

Cuando le pidieron que respondiera a las críticas de Miyares hacia sus políticas ‘sumisas ante el crimen’, Jones mencionó su plan de tres pilares para la seguridad pública: aplicar mano dura al crimen violento, sacar a armas ilegales de las calles y proteger a los niños.

Jones habló sobre “eliminar” el manufacturero más grande de “armas fantasma” en el país mientras laboraba como fiscal general adjunto en Washington. Las armas fantasma son armas hechas en casa, con frecuencia impresas en 3D, y no rastreables.

Miyares declaró repetidamente que Jones no podría pasar una revisión de antecedentes, debido a sus escándalos personales, y que no está apto para dirigir un cuerpo policial.

Después de que Miyares insisto que Jones dijo que “esperaba que murieran policías,” Jones interrumpió, refutando la acusación. Miyares le retrucó.

“Estemos claros, hay una razón por cual la Orden Fraternal de Policías, la PBA [Asociación Benevolente Policiaca] y cada una de las asociaciones mayores de cuerpos policiales en el estado de Virginia no solo me han respaldado a mi; Jay, han dicho que tienes que dejar de postularte,” dijo Miyares.

Ambos candidatos concordaron a ejecutar las leyes de inmigracion

Miyares dijo que “cada estado se ha convertido en un estado fronterizo” gracias a las políticas de inmigracion de la administración de Biden.

“Mi trabajo es proteger a los inocentes y a perseguir a estas gangas transnacionales que hieren a residentes de Virginia, cosa que hemos hecho,” dijo Miyares.

Jones argumentó que, aunque se deben ejecutar las leyes de inmigracion, el enfoque debe estar en el debido proceso de la ley para todos los involucrados.

El debate entero para fiscal general está disponible para ver en YouTube.

Los residentes de Virginia pueden participar en la votación temprana hasta el 1 de noviembre. El día de la elección es el 4 de noviembre. Información, lugares, y horarios para la votación están disponibles en elections.virginia.gov.

Traducido por Heciel Nieves Bonilla.

