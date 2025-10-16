La candidata demócrata a la gobernación, Abigail Spanberger (izquierda), y la candidata republicana, Winsome Earle-Sears (derecha). Fotos cortesía de las campañas de las candidatas. Collage por Andrew Kerley.

Heciel Nieves Bonilla, Editor Adjunto de Noticias

La demócrata Abigail Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears dieron su argumento a residentes de Virginia el jueves durante el primer, y probablemente único, debate a la gobernación antes de la elección en noviembre.

Los candidatos respondieron a preguntas sobre el aborto, la marihuana, reducciones a la fuerza laboral federal, Trump y que baños deben usar los niños transgenero.

Spanberger condenó a Jones, pero se rehusó a demandar que lo remuevan

WAVY-TV, los presentadores del debate, le dieron tiempos fijos a los candidatos para refutaciones. Las dos con frecuencia hablaron más allá de su límite.

Vicegobernadora incumbente Earle-Sears complicó el debate al interrumpir a Spanberger repetidamente durante su tiempo para hablar — lanzando pullas a la ex-congresista por rehusarse a demandar que su compañero de fórmula se quite de la elección tras escándalos recientes.

Jones, un ex-delegado y el nominado demócrata para procurador general, ha sufrido múltiples escándalos desde el inicio de octubre, más recientemente la revelación de sus textos del 2022 en cual rumio hipotéticos de asesinar el entonces-Presidente de la Cámara de Representantes, Todd Gilbert.

Spanberger condenó los comentarios de Jones y a la retórica política violenta en general, pero no respondió si todavía “respalda” su candidatura.

“Ahora los votantes tienen esta información en sus manos, depende de ellos tomar una decisión individual,” dijo Spanberger.

Earle-Sears acusó repetidamente a Spanberger sobre la cuestión de Jones. Spanberger luego la acusó de sólo condenar la violencia política cuando se dirige a “su lado.”

Ningún candidato respaldó incondicionalmente a los LGBTQ+

Otro asunto polémico fue la cuestión del acceso a baños para niños transgéneros en las escuelas. A Spanberger le preguntaron si a los “machos biológicos” se les debe dejar entrar a vestuarios o baños de niñas en grados K-12 — cosa a la cual no respondió directamente.

“Es importante que lidien los padres, administradores y profesores con sus escuelas individuales, no los políticos,” dijo Spanberger.

Spanberger dirigió su atención al récord de su oponente con los derechos LGBTQ+. Una vez Earle-Sears incluyó una nota estcrita a mano de objeción personal a una enmienda prohibiendo que cualquier oficial niegue licencias matrimoniales a base de sexo, genero o raza. Escribió que se “opone moralmente” a los contenidos del proyecto de ley.

Earle-Sears respondió al decir que “eso no es discrimen,” y repitió su declaración cuando le insistió Spanberger.

Spanberger apoyo al acceso al aborto, Earle-Sears no hizo lo mismo

Cuando le preguntaron sobre su postura en cuanto a los derechos reproductivos, Spanberger dijo que creía en el precedente que dejó Roe v. Wade, y señaló su apoyo para la enmienda a la constitución estatal para codificar el acesso legal al aborto.

Spanberger tambien dijo que apoya las leyes actuales en Virginia que ponen limites en los abortos despues del segun trimestre y en el aceso para los menores.

Earle-Sears declaro que Spanberger quere acesso al aborto “hasta la hora, el momento que nace el bebe.”

Earle-Sears escribio una nota similar expresando su oposicion moral al aborto en una enmienda para codificar los derechos reproductivos. Escribió “Estoy opuesta moralmente a este proyecto de ley; no hay protección para el niño.” insistió durante el debate que dejaría la decisión final sobre los derechos reproductivos a los votantes.

Earle-Sears argumentó contra un mercado abierto de marihuana

Las candidatas se oponen en cuanto a la legalización de un mercado entero de venta al por menor de marihuana. Spanberger respaldo un mercado abierto y transparente, pero su justificación para como esto ayudaría a los cuerpos policiales fue interrumpida por las interjecciones de Earle-Sears, y por el reloj.

Earle-Sears dijo que la marihuana simplemente tiene un “valor medicinal” y expresó varios argumentos contra su proliferación.

“No podemos permitir que haya gente que trabajan y no saben lo que están haciendo, explotarán todo,” dijo Earle-Sears.

Spanberger se opuso a las zonas santuario para los inmigrantes

Spanberger fue clara sobre su posición en cuanto a la cooperación policial local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) de la administración de Trump — en particular su respaldo de las redadas cuando existe orden judicial. Spanberger y Earle-Sears concordaron al oponerse a políticas “santuario” que proveen seguridad a inmigrantes indocumentados.

“Los cuerpos policiales locales, los recursos locales deben y tienen que desplegarse,” dijo Spanberger. “Por eso es que, como ha dicho un poco erróneamente mi oponente, yo nunca, nunca apoyaría que a Virginia… proveer cualquier tipo de política de santuario aquí. Porque siempre los cuerpos policiales locales y estatales han trabajado con agencias federales cuando existe una orden judicial. Cuando sea que haya alguien con cualquier tipo de criminalidad, absolutamente, esa cooperación no solo debe ocurrir, tiene que.

Los residentes de Virginia pueden participar en votaciones tempranas hasta el Nov. 1. El día de las elecciones es Nov. 4. Información, lugares, y horas para votación están disponibles en lections.virginia.gov.

Traducido por Heciel Nieves Bonilla.

