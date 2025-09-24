Los participantes aprenden los básicos del baile salsa. Foto por Landon Walker.

Saanvi Vootla, Escritora contribuyente

El baile, una de las formas más universales de expresión, puede trascender fronteras y unir a la gente en un nivel más profundo y espiritual.

Muevelo de VCU, un colectivo hispano y latinoamerico de baile vibrante, ha estado llevando ese poder a la comunidad de Richmond al ofrecer rendimientos transformativos, vitrinas dinámicas y talleres interactivos que invitan a todos a sentir el ritmo y cultura de la herencia latinoamericana por más de 15 años.

Muevelo ha estado en el mapa desde el 2009, con la meta de enseñar bailes latinos no solo a los estudiantes de VCU, sino a la área de Richmond en general.

Muevelo llevó a cabo su primer taller del semestre de otoño el 26 de septiembre, enfocándose en el estilo de baile latinoamerico de salsa.

Individuos de todos fondos culturales llenan el estudio, emocionados para sumergirse en el arte de salsa.

“Nuestra meta, desde 2009, es enriquecer la comunidad sin importar raza o etnicidad o algo así,” dijo el Presidente de Muevelo Emerson Hernandez. “Creo que es una manera de captar estudiantes y miembros de la comunidad fuera de VCU a unirse en estos talleres”.

Julien Buentello, coordinador del taller, dirigió su primer evento en una actitud inspiradora y de bienvenida, permitiendo a todos a aprender a su propio paso y estar totalmente inmersos en la cultura latina.

“Creo que los talleres son buenos para personas que no lo han hecho antes y gente que solo quiere empezar algo nuevo,” dijo Buentello.

Buentello aprendió a bailar de niño de su padre, quien es un maestro de baile. El disfruta bailar con su familia en fiestas y reuniones.

“Tenemos esa relación íntima en reuniones sociales, y yo sé que la gente quiere tomar parte de eso porque es muy fácil charlar y construir esa relación íntima”, Buentello dijo.

Valentina Smith, secretaria de Muevelo, ha descubierto una comunidad acogedora y maravillosa con el programa que la mantiene regresando, dijo ella.

Muevelo también lleva a cabo eventos sociales o fiestas para miembros del grupo para hacer amistades duraderas y estar conectados entre ellos, según Smith.

Un evento de estos es “Spooky Salsa”, en cual la gente puede vestir en sus disfraces y bailar toda la noche.

El Vicepresidente de Muevelo Tanvir Rukunuzzaman dijo que el taller reciente resultó “muy bien” y fue de alta participación. Está orgulloso de Julien ya que era su primera vez enseñando un taller.

“Estoy feliz al ver todas las caras nuevas, y estoy contento que pudimos promover nuestra cultura bailando y también divirtiéndonos”.

El taller ayudó a lograr la meta de Muevelo, ya que muchos participantes salieron sintiéndose conmovidos y unidos a través del baile.

“Mi amigo me mandó el volante de Instagram, y estoy muy feliz que yo fui”, dijo participe David Badohoun. “Yo pude aprender la cultura del baile, bailando con personas de diferentes fondos culturales y la pase bien siendo involucrado”.

De bailarines novicios intentado aprender algo nuevo, como bachata o salsa, a bailarines expertos que quieren exhibir sus habilidades en el equipo de presentaciones, hay un lugar para todo en Muevelo.

Los estudiantes pueden sumergirse en este colectivo de baile enriquecedor o hacer una audición para su equipo de rendimiento el próximo semestre visitando su Instagram @vcumuevelo.

